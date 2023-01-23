『LONGCHAMP ロンシャン ブラウン 本革 ハンドバッグ トートバッグ 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 07時 31分に出品され03月08日 07時 31分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️ご覧頂きましてありがとうございます。



▪️当店は鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



▪️ブランド: LONGCHAMP/ロンシャン

色: ブラウン

素材: レザー本革

形状: ハンドバッグ

デザイン: タイリッシュ

スタイル: カジュアル



▪️【サイズ】

横幅: 約 18cm〜21.5

縦幅: 約 20cm

マッチ: 約 6cm

持ち手ハンドル: 約 29.5cm



▪️【ポケット】

内側:ファスナーポケット×1/オープンポケット×1



▪️【ブランドの信頼性】

LONGCHAMPは、フランスの高級ブランドとして知られ、品質とデザインにおいて高い評価を受けています。このハンドバッグは、その洗練されたスタイルと耐久性で、長年にわたって愛用されるアイテムです。



▪️【素材とデザイン】

高品質なレザーを使用しており、ブラウンの色合いがシックでありながらカジュアルにも合わせやすいデザインです。シンプルな形状は、どんなシーンでも活躍します。



▪️【商品状態】

外側: 使用感が少なく状態の良いコンディションです。

内側: 使用感が少なく状態の良いコンディションです。



中古品にご理解頂けるお客様ご購入宜しくお願い致します。



詳細は画像にてご確認ください。



購入元:大手ブランドストア



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管理番号:YH1106/100/2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LONGCHAMP

ロンシャン ブラウン 本革 ハンドバッグ トートバッグ 美品