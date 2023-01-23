『オークリースノーボードゴーグル ゴーグル オークリーゴーグル スキーゴーグル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 03時 48分に出品され03月25日 03時 48分に終了予定です。即決価格は9,684円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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フライトデッキ

フライトデックと同様に

オークリースノーゴーグルの

人気モデルです



オークリー

ターゲットラインＬ



広角型のレンズで広い視野を確保



周辺環境の状況やコースの変化を

余す事無く貴方に伝えますので

広い視野から得る的確な情報より

雪面の変化を素早く判断可能



エッジングのタイミングを

逸すること無く雪面を的確に捉え

キレのあるターンと

ブレの無いライティングスタイルを

万全にサポートします



雪面へのフライト時

ニット帽子などからの

ズレを制御する、

シリコン製の

滑り止めがベルトに装備



プルトナイトレンズを採用し

耐衝撃性と、歪みのない

正確で鮮明な視界を確保



透過率

HI YELLOW IRIDIUM 66%

曇り〜降雪、ナイターなどに好適

DARK GREY 14%

晴れ、曇りなどに好適



⚫︎フィット

GLOBAL FIT



■HDO®

潜在能力を

最大限に引き出す歪みのない

クリアな視界をお約束



■プルトナイトレンズ

光の屈折を補正することに加え

素材自体にUVカット機能を搭載し

紫外線A波、B波を共に遮断



■ANTI FOG PERFORMANCE

デュアルレンズの

インナーレンズに

アンチフォグテクノロジーを搭載

水分を吸収し、曇りを除去します



■O-MATTER FRAME

柔軟でしなやかなフレーム素材が

カスタムメイドされたような

快適なフィッテングを実現



■TRIPLE LAYER FACE FOAM

3層の密度や素材の異なる

フォームを採用。そして

内側のライニング部分は

吸湿速乾性に優れた

フリース素材を採用し

快適な着け心地を実現



眼鏡を着用したまま

ゴーグルの着用が可能



従来サイズの

眼鏡テンプルがフィットするよう

フレームの内側に

凹みをつけた設計



写真撮影の為、箱出し＆

一度は個人の所有物となりましたので

気になさる方は購入なさらないよう

お願い申し上げます



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