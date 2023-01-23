『THE NORTH FACE フード付きロングダウンジャケット M/95 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 12時 22分に出品され03月30日 12時 22分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは高品質なアウトドアウェアで知られ、寒冷地でも快適に過ごせるデザインが魅力です。



【機能性】

フード付きのダウンジャケットは、風や寒さからしっかりと守ります。長めの丈が体全体を包み込み、保温性を高めています。



【スタイル】

シンプルな黒色はどんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからアウトドアまで幅広く活躍します。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒

- サイズ: M/95

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- 特徴: 長めの丈

- ロゴ: 左胸と右肩にロゴあり



平置き採寸

・着丈 110

・肩幅 46

・身幅 48

・袖丈 62



ユニセックス 165〜175㌢ 相当



数ある中からご覧下さりありがとうございました(^o^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

フード付きロングダウンジャケット

M/95

黒