『❤お値下げ❤コーチ 2way ショルダーバック 花【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 21時 22分に出品され03月31日 21時 22分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

COACH コーチ F31968 花柄

ハンドバッグ トートバック ショルダーバッグ 2way 肩掛け 手提げ 斜め掛け

レザー ゴールド金具

バイカラー ブラウン シグネチャー ベージュ 茶



側オープンポケット：2か所

外側オープンポケット：1か所



○サイズ

タテ19cm

ヨコ最短23cm

最長25.5cm

マチ9.5cm

手持ち高さ9.5cm

ショルダー最長120cm



平置き実寸。



○素材 :レザー

○カラー :ブラウン ベージュ

○ポイント :2wayバッグ



こちらで購入し、卒業式と入学式にショルダーなしで使用しました。友達からもステキなデザインだと褒められとても気に入っていたのですが、なかなか出番がないため出品します。



【状態】

目立った傷や汚れは少なく、まだまだご使用いただけるかと思います！

購入時から外ポケットの口が少し開いてしまっていますが、さほど目立たないかと思います。（11枚目参照）



【その他】

状態は写真でご確認ください。

素人保管になります。

梱包はリサイクル資材を使用することがございます。ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ❤お値下げ❤コーチ

2way

ショルダーバック

花