『Supreme × THE NORTH FACE 18aw Waist Bag【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 21時 41分に出品され03月06日 21時 41分に終了予定です。即決価格は11,100円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 18aw

18fw



supreme × The North Face Expedition Waist Bag



状態：中古



色：ブラック黒BLACK



画像4の通りバックルの片方が折れていますが画像3のようにしっかり止まるので使用には全く問題ございません。



傷ありとしてメルカリ最安値で出品させて頂きますので早い者勝ちで宜しくお願いします。



【ブランドのコラボレーション】

SupremeとTHE NORTH FACEのコラボレーションによるこのボディバッグは、ストリートファッションとアウトドアスタイルを融合させたデザインが特徴です。



【機能性】

調整可能なストラップと複数のポケットにより、使い勝手が良く、日常使いやアウトドアシーンでも活躍します。バックルにはTHE NORTH FACEのロゴが施されており、ブランドの信頼性を感じさせます。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら洗練された黒のデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすく、ファッション性も兼ね備えています。



- ブランド: シュプリーム

- ブランド: ノースフェイス

- 色: 黒

- タイプ: ウエストバッグ

- ストラップ: 調整可能

- バックル: THE NORTH FACEロゴ付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

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THE

NORTH

FACE

18aw

Waist

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