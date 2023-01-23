『【希少】REGAL リーガル ドレスシューズ ウイングチップ カモフラ 25.5【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 12時 10分に出品され03月04日 12時 10分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ID:a0365



【商品説明】

【希少】

REGAL

リーガル

REGAL STANDARDS

ドレスシューズ

カジュアル

デート

ウイングチップ

メダリオン

カモフラ

ブラウン

64ER



使用に伴う履きジワや小傷汚れは若干有りますが、それ以外は特になく綺麗目な商品です。

写真を見て商品状態が気にならない方には

お買い得な商品だと思います。



⭐︎サイズ/25.5

[平置き寸法]（単位：cm）



ソール全長（靴の全長）：31.0



ソール高さ：3.5



※シューズキーパー付きません



※プロフィールに割引情報あります^ ^



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◎落札する前に何か気になる事がありましたら、

コメントで一報お願い申し上げます。



◎保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ



◎商品の確認はきちんとしていますが、USED品の為、傷、汚れの見落としはご容赦くださいませ。特に状態に敏感な方のご入札はお控えいただけるようにお願いいたします。



◎商品のデザイン、状態には個人差がございます



◎不明な点がありましたらコメントしていただけますようお願いいたします。



◎発送はなるべく早く1〜2日で対応いたします。



よろしくお願いいたします( ^ω^ ) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: リーガル

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【希少】REGAL

リーガル ドレスシューズ ウイングチップ カモフラ 25.5