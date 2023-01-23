『Stussy ネイビー クラウンパーカー 入手困難【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 25分に出品され03月17日 09時 25分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このStussyのパーカーは、フロントとバックに特徴的なロゴプリントが施されています。シンプルながらも個性的なデザインが魅力です。



【素材と快適さ】

フード付きで、カジュアルなスタイルにぴったり。着心地も良く、普段使いに最適です。



【スタイル】

ネイビーの色合いは、様々なコーディネートに合わせやすく、季節を問わず活躍します。



袖の部分がほつれていて、その部分が縫ってあります。着用する分には問題ないと思われます。古着のため、神経質な方はお控えください。



- ブランド: Stussy

- 色: ネイビー

- デザイン: フロントとバックにロゴプリント

- スタイル: フード付き



made in Guatemala



平置き採寸

着丈 66

肩幅 48

身幅 56

袖丈 63



ご覧いただきありがとうございます。

#STUSSY

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#ステューシー

#クラウンパーカー

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#パーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

ネイビー

クラウンパーカー

入手困難