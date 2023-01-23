『セルフォード ビジュースタッズ ハンドバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 14時 52分に出品され03月03日 14時 52分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セルフォード ビジュースタッズ ハンドバッグ



カラー···ベージュ





一度短時間のみ使用しました。

ショルダーは未使用です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セルフォード

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レディース

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