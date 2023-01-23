『✨極希少サイズ✨ナイキ ワンポイント刺繍ロゴ マルチカラー ボアジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 18時 13分に出品され04月09日 18時 13分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #Rのアウターコレクション



NIKE ナイキ M HE ウィンター SHERPAジャケット BV3722-133 ABC-MART限定 *133SAIL/GAMERL





✅はじめに

・新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると

嬉しいです。





・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。





他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。

シュプリーム・ステューシー・ナイキ・カーハート・ノースフェイス・FR2 など幅広いアイテムを取り揃えています(^^)



NIKE

ナイキ

スイッチングボアフリース



メンズのお品ですがレディースでも

めちゃめちゃ似合う1枚。



ホワイト系のって状態悪かったりしますが

こちらはグッドコンディション。

前オーナー様に感謝。



東海オンエアのゆめまるさんが着用していた

同系モデルの為か即完売品で

現在も球数少なくどんどん高騰しております。



お早めにどぞ。





✅商品情報

・ブランド： nike ナイキ

・色柄： ホワイト 白

ブルー 青

マルチカラー イエロー 黄色

ベージュ

レッド 赤

ブラック 黒





・素材： ポリエステル





✅サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸

実寸サイズ（cm）

XX-LARGE (2XLサイズ相当)

身幅:61.5 / 着丈:72 / ゆき:90.5 / 重量(g):800

※多少の誤差は、ご容赦下さい。







✅状態

目立った傷等はなく

美品のアイテムとなります。

是非ご検討よろしくお願い致します。



カラー···ベージュ



R &C 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨極希少サイズ✨ナイキ ワンポイント刺繍ロゴ マルチカラー ボアジャケット