『celine バーティカルカバ ジャガード【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 26分に出品され03月05日 14時 26分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年ほど前に購入しました。

2回ほど使用していますが、傷汚れなどございません。

自宅にて保管しておりますのでご理解ある方のみお願いします。



偽物との交換防止のため返品はいたしかねます。

高額なお買い物になりますので気になることあればご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

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