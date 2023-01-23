『【動作確認ＯＫ】Panasonic HC-W570M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 14時 11分に出品され04月08日 14時 11分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|パナソニック
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落札価格11700円
233 入札履歴
終了
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