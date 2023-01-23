『【動作確認ＯＫ】Panasonic HC-W570M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 14時 11分に出品され04月08日 14時 11分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度はご覧いただきありがとうございます。



Panasonic HC-W570Mの出品です。



★動作チェックとして

写真撮影（撮影に伴う機能のライト、ナイトショット、フラッシュ、タイマーの搭載れている機能）



動画撮影（ビデオライト、ナイトショットなど搭載されている機能）



ズーム動作

メディアへの記録、再生



簡易的な動作確認はできました。すべての機能を確認したわけではありません。



★外観、状態

古いビデオカメラなので、年式相応の擦り傷等あります。

取れる汚れは取り除いています。

ボディ前側に少し当て傷があります。

動作に問題はありません。



レンズに目立つ汚れはありません。



液晶に目立つキズはありません。



バッテリーが付属します。

充電器または充電ケーブルが付属します。



メモリーカードは付属しません。



★付属品

本体カメラ

画像の物が全てです。





★発送

当日から2日以内の発送を心がけています。

時間、曜日指定ありましたらご連絡ください。





↓メルカリショップも開設しました！こちらでもカメラの販売をしています。

#ガガのリサイクルショップ



最後まで見ていただきありがとうございました。



#カメラのガガ















その他特徴...オールドコンデジ



その他特徴...ハンディカム



その他特徴...ハンディカム, バッテリー付き



その他特徴...ハンディカム, バッテリー付き, 充電器付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック