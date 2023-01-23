『FRED PERRY ネイビー 長袖ポロシャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 01時 54分に出品され05月01日 01時 54分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 少しシミになってるところ（写真あり）がありますが全体的に綺麗な方だと思います！

去年の冬に購入して３度くらい着用しました！



値段交渉受け付けます！



【ブランドの特徴】

FRED PERRYは、イギリスの伝説的なファッションブランドで、スポーティーかつスタイリッシュなデザインが特徴です。このポロシャツは、ブランドのアイコニックなロゴとストライプの襟が魅力的です。



【デザインと素材】

ネイビーの色合いは、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。長袖のデザインは、季節を問わず着用可能で、快適さを提供します。



【着こなしの提案】

このポロシャツは、ジーンズやチノパンと合わせることで、シンプルながらも洗練された印象を与えます。特別な日やカジュアルな集まりにぴったりです。



- ブランド: FRED PERRY

- 色: ネイビー

- 袖の長さ: 長袖

- 襟のデザイン: ストライプ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FRED

PERRY

ネイビー

長袖ポロシャツ