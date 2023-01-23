『希少 90s stussy outdoor ダウンジャケット 刺繍ロゴ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 17分に出品され03月15日 23時 17分に終了予定です。即決価格は17,277円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90年代のstussy outdoor ダウンジャケットになります。



袖の部分に多少の破れが見られますが気になることはないと思います。



ダウンジャケットとしての機能性は最高です。



あまり見られない黒の希少なstussyダウンジャケットなので人と被ることはほぼないと思います。



即購入大歓迎です！また、コメントなしでの購入も大丈夫です！



サイズ：XL



着丈：約81cm

身幅：約68cm

肩幅：約62cm

袖幅：約67cm



採寸、検品は個人によるものです。多少の誤差、見落としはご遠慮ください。



こちらの商品は古着となっていますので予めご理解ご了承の上ご検討下さい。



すり替え防止のため、返品、交換は受け付けておりませんのでご了承ください。



発送中のトラブル(箱の擦れ、破損)の責任は負えませんのでご了承ください。



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ステゥーシー

ダウンジャケット

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刺繍ロゴ

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古着

希少

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90s

80s

70s 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

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