『⭐️未使用級⭐️エース ガジェダブル リュックサック PC収納可 A4収納可【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 12時 22分に出品され03月30日 12時 22分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️未使用級⭐️ace. GENE エースジーンGADGETABLE ガジェダブル バックパック リュックサック デイパック ブリーフパック ビジネスリュック カジュアルリュック ナイロンリュック 大容量 PC収納 底鋲 A4収納 ロゴ刻印 エンボスロゴ コーデュラバリスティックナイロン ブラック



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＊こちらからの自発的な大幅値下げや，セールは当面予定しておりません。

お値下げに関しては大幅や無理なお値下げは対応できない場合がございますが、ご希望の場合はコメントにてお願いいたします^_^





【サイズ】

・縦 39cm

・横 29cm

・マチ 15cm

※素人実寸（1番長い箇所で計測）





【状態】

こちらの商品は【A+】ランクです。





【状態に関する特記事項】

ほぼ未使用で使用感や傷汚れがほとんどない極美品です。



【状態ランク一覧】

Sランク試し履き着用、もしくは使用された形跡のない大変状態の良い商品

A+ランク数回使用の形跡が見られるが、新品と遜色のない状態の良い商品

Aランク少々の使用感が見られるが、状態の良い商品

B＋ランク目立たない汚れや小傷などが見られる商品

Bランク使用による傷や汚れが見られる商品

Bーランクかなり使用感が目立つ商品

Cランク通常使用にも支障が出るレベルの商品







【ブランド】

エース



【タイプ】

リュックサック



【素材】

ナイロン



【カラー】

ブラック



【管理番号】

002077980





【付属品】

なし



基本的に発送は商品ご購入後から1～2日を想定しています。

梱包が丁寧と大変好評です。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ⭐️未使用級⭐️エース ガジェダブル リュックサック PC収納可 A4収納可