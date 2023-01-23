『ナイキ エアモアアップテンポ コピーペースト ホワイト 29.0cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 22時 37分に出品され03月31日 22時 37分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナイキ エアモアアップテンポ コピーペースト ホワイト 29.0cmです。購入して３回ほど履きました。

NIKEのショップで直接買ったので正規品です。



メインカラー···ホワイト



モデル名···MORE UPTEMPO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 29cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ナイキ

エアモアアップテンポ

コピーペースト

ホワイト

29.0cm