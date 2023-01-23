『ポールスミス 現行 テーラードジャケット マルチコントロール ストレッチ M【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 14時 23分に出品され04月21日 14時 23分に終了予定です。即決価格は10,950円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】

ポールスミス

Paul Smith



【アイテム】

テーラードジャケット ストレッチジャケット

伸縮性 マルチコントロール アンコン仕立て

ソロテックス 形状記憶 ビジネス スーツ

シングルジャケット 現行モデル



【カラー】

ネイビー



【サイズ】

M



【サイズ詳細】

肩幅：43

身幅：49

袖丈：63

着丈：71



【素材】

ナイロン 85

ポリウレタン 15

裏地 キュプラ



【商品紹介】

ポールスミスの現行モデルストレッチジャケットです。ソロテックスを使用した自宅でも洗える形状記憶ジャケットです。ストレッチ素材で着用しやすく、シワになりにくいので重宝する1着です。通年着用いただけるタイプのお洋服です。

袖裾裏の色あせ(写真7枚目)や、ジャケット裾裏側のほつれ(12.13枚目)ありますが、その他目立った傷や汚れ等ないかと思います。あくまで中古品となりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポールスミス

現行

テーラードジャケット

マルチコントロール

ストレッチ

M