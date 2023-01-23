『Champion Reverse Weave T-Shirt 90周年記念【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 19時 25分に出品され03月20日 19時 25分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

ChampionのReverse Weave T-Shirtは、耐久性に優れたヘビーウェイトジャージ素材を使用しており、長時間の着用にも耐えられる設計です。



【デザイン】

90周年を記念した特別なデザインで、赤・青・白のトリコロールカラーが目を引きます。70sスタイルに最適です。

サイズ感はタイトにも着用していただけます。

- ブランド: Champion

- モデル名: Reverse Weave T-Shirt

- サイズ: L

- 色: 赤・青・白

- デザイン: 90周年記念デザイン

- 素材: ヘビーウェイトジャージ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>アメリカンフットボール>>>シャツ 商品の状態: やや傷や汚れあり