『【美品】バーニーズニューヨーク A4トートバッグ 通勤鞄 バイカラー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 23時 08分に出品され04月21日 23時 08分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 BARNEYS NEW YORKのレザートートバッグです。

表はグレージュ、中はピンクです。

パソコンや資料も入るA4サイズで、仕事用でも活躍します。



ネームタグ、取り外し可能な底板が付きます。



【サイズ】

縦: 27cm

横: 33cm

マチ: 12cm

持ち手高さ: 18.5cm

※素人採寸のため多少の誤差はご容赦願います。



重さ：約620g



【素材】

牛革



【定価】

42,900円



【状態】

使用感はさほどなく、全体的に綺麗です。

一部にシワや黒い点のような汚れがありますので、画像でご確認ください。

中古品ということをご理解いただける方のみご購入ください。

返品はご遠慮ください。



カラー···ベージュ,ピンク

特徴···マチあり

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーニーズニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】バーニーズニューヨーク A4トートバッグ 通勤鞄 バイカラー