『ファミリア ピオヌンナル ガーデン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 49分に出品され03月21日 03時 49分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファミリア ピオヌンナル



カラー···ピンク



ピオヌンナル

ファミリア

コラボです。



familiarとのコラボレーション第2弾。

pionunnal の既存モデル「GARDEN（ガーデン）」にファミリアならではのアレンジを加えたバッグ。

巾着型で中身が見えない仕様となっており、底板を付けることで荷物を入れても型崩れせず、シルエットをキープできます。

アートは「Garden」をテーマに、お花の栽培を楽しむ女の子とクマちゃんを描きました。

表地はテーマに合わせて、pionunnalの既存色の中からベビーピンクをセレクト。

内生地には花柄のファミリアオリジナルリバティを使用しています。

“今日はどこに連れて行こう”

そんなワクワクが詰まった、毎日一緒にお出掛けしたくなっちゃう特別なバッグです。

「familiar pionunnal」のダブルネームもポイントです。





特徴···横長



特徴···マチあり,横長



こちらを購入後第一希望のものが

購入できましたのでこちらは欲しい方に

お譲りします。

手数料がありすこし高額となり申し訳ございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ファミリア ピオヌンナル ガーデン