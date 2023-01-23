『[コムドットやまと着用】ナイキ NIKE 刺繍 ロゴ筆記体 ナイロンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 08時 16分に出品され04月25日 08時 16分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド︎︎︎︎︎︎

NIKE【ナイキ】



コムドットやまとさんが着用し、大注目され、即日完売の大人気商品

しかも美品になります

刺繍ワンポイントロゴでカッコいいです





●サイズ（cm表記）

【ジャケット】

sizeXL

170cmでジャストです。



●カラー

ブラック黒



●素材（%表記）

ナイロン 100



●状態

USED 【古着】



※目立つ汚れやダメージはございませんがusedとご理解の上ご購入お願いします



カラー...ブラック



フード...フードあり（取外し不可）



季節感...秋



季節感...秋, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [コムドットやまと着用】ナイキ

NIKE

刺繍

ロゴ筆記体

ナイロンジャケット