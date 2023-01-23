『天然石ブレスレット《286》ルビーAA++ happiness21【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 18分に出品され03月15日 23時 18分に終了予定です。即決価格は35,777円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
cui-cui K10 イエローゴールド マルチカラー フープ ピアス
¥ 10842
K18大粒ダイヤモンドネックレス 1.015ct 1カラット 中央宝石
¥ 116337
K18喜平ブレスレット 16面トリプルカット mカット
¥ 66930
CHANEL シャネル ピアス 片耳 【難あり】
¥ 10920
K18 イエローゴールド◆マベパール ◆イヤリング◆(7148)
¥ 24380
クロムハーツ バブルガムリング
¥ 11050
STAR JEWELRY ダイヤモンド0.04ct ネックレス
¥ 7020
CHANEL ロゴ ピアス 片耳
¥ 8969
K14WG フープ ピアス ホワイト ゴールド ピアス 14金 美品
¥ 7644
美品 ディオール ネックレス 金 ゴールド レディース ブランド ラインストーン
¥ 7956
Cartier カルティエ 750 トリニティリング 54（JP＃14）
¥ 22450
SoireeO ソワレオー Nissyフラワーピアス
¥ 10725
スワロフスキーのリング（2本セット）
¥ 7020
∞K18 カメオ ブローチ ペンダント
¥ 16148
★パールネックレス パールチョーカー天然真珠★
¥ 7800
ノジェス Luck Collection ペリドットリング
¥ 7488
ミキモト 白蝶パール リング
¥ 312800
【新品未使用】Love Tiara ラブティアラ ネックレス&ピアスセット
¥ 8112
落札価格35777円
11 入札履歴
終了
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