『天然石ブレスレット《286》ルビーAA++ happiness21【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 18分に出品され03月15日 23時 18分に終了予定です。即決価格は35,777円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♡ハンドメイドです♡



一点一点丁寧にお作りいたします☆ニューホックですので着脱が簡単です(^_^)



7月の誕生石で、三大宝石の一つ、ラウンドカット3㎜のルビーAA++です★ハンドメイド素材のストーンですが、ルビー特有の、奥深いピンクカラーが魅力です☆彡



こちらはピンクゴールドパーツです。



使用石:ルビー

効果＊恋愛成就、仕事の活力up（効果は一般的に言われているものです。）



使用金具:ナイロンコートワイヤー、ボールチップ、つぶし玉、ニューホック、丸カン（以上全て貴和製作所）



サイズ:画像②③④をご覧下さい。内周約17㎝です。



おまとめ値引きはプロフ記載の通りです。ご相談下さいね^_^こちらは1,200円です。



*・゜゜ご一読下さいませ゜゜・*



＊新品ですが、ハンドメイドであることをご理解の上、ご購入下さい。経年劣化や、ご使用による劣化がおきます。ご注意下さい。



＊金属アレルギーの方や、皮膚のデリケートな方は、申し訳ございませんが、ご遠慮下さい。



＊プロフィールも合わせてご覧下さい。







#ルビー

#7月誕生石

カラー···ピンク

#天然石ブレスレット

#ハンドメイドアクセサリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 天然石ブレスレット《286》ルビーAA++

happiness21