『振袖【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 03時 55分に出品され04月20日 03時 55分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 6年程前に購入し、1回だけの着用です。



USED品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。



カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

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