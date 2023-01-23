『振袖【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 03時 55分に出品され04月20日 03時 55分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
訪問着 着物 袷 絞り 金彩加工 金駒刺繍 裄64 Ｍ～Ｌ 中古 sn1260
¥ 12480
☆未使用に近い 極美品 色無地 高級正絹 作家もの
¥ 31200
☆重ね襟☆
¥ 5599999
六通袋帯 紋屋井関御寮織
¥ 13000
名古屋帯 ベージュ 鳥絵柄 つづれ
¥ 13200
久留米絣 着物反物 四角 綿 藍染 ♯3816
¥ 9360
色無地 暈し染め 地模様 菊唐草文様 正絹 共八掛 K083
¥ 8034
訪問着 フルセット 正絹 付け下げ 落款 着物 花 トールサイズ G8
¥ 10500
セール！結城紬 奥順 真綿まとうショール 絹100% 日本製 きものやまと
¥ 17480
正絹 紋意匠 タタキ染 シマエナガ 黄みがかったベージュ 名古屋帯
¥ 16400
イーリーキシモト テキスタイル 浴衣 夏祭り 花火大会 レアな浴衣 伊勢丹購入
¥ 12800
sugar 浴衣 ★新品・未使用★
¥ 10530
桜の花模様 金通し 金彩 染め 手書き 袷 正絹 成人式 振袖・襦袢セット 着物
¥ 13040
新品 縮緬地 辻が花 なごや帯 正絹 未使用 Ｎs1215
¥ 10764
黒留袖 花柄刺繍ボレロ付きロングドレス
¥ 8580
訪問着 フルセット 着物 正絹 金彩加工 ピンク H1
¥ 10690
【着物と帯 時流】K24416◆正絹 江戸小紋◆鮫小紋 裄ロング 作家物 未使用
¥ 12805
アンティーク 丸帯 豪華 花柄 縁起柄 昭和
¥ 7799
落札価格11500円
714 入札履歴
終了
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