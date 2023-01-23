『【良品】定価9.6万 コーチ メンテ済み ビジネス バッグ 本革 レザー 388【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 00時 54分に出品され03月31日 00時 54分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他にも バーバリーやコーチのビジネスバッグ トートバッグ ブリーフケース を出品していますので、ご覧下さいm(_ _)m

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★フォローして頂けると幸いです^_^

※翌日には発送するように心がけております^_^



★ブランド コーチ COACH

ボンドジップトップ ペブルブリーフ



★素材 ペブルレザー×革製



★カラー ミッドナイトブラック×ダークブラウン



★サイズ 横約40㎝ 縦約30㎝ マチ 約9㎝

チャーム付属

ショルダーベルト付属

保存袋は付属しません。



★状態



あくまで主観ですが、3ライン部に薄っすらスレがあります！

あとはレザー特有の若干のスレや形崩れ等ありますがレザーのツヤもある綺麗なお品で気持ち良く使って頂けると思います！^_^

※画像にてご確認お願いいたしますm(_ _)m



ビジネスシーンに適応したサイズ感に加え前後のオープンポケット、シボ加工が施されたペブルレザーの滑らかで触り心地の良い質感、シンプルなデザインですがスムースレザーの3ライン、型押しのロゴなどが、高級感がありスタイリッシュなビジネスバッグです！ショルダーベルトも付属しますので2wayで使え、とても便利です^_^



作りがしっかりした物ですし、出品の際にレザー部分はステインリムーバーで処理後、ブラッシング、日陰干し、防水処理、保湿等簡単なメンテナンスをしてありますので、まだまだ使用して頂けます。

※ 品質を保証するということではありません。



落ち着いたカラーなので年齢問わずビジネスにもカジュアルにも使って頂けます。



このような物なので格安で出品致します。

当方シロートが他サイトも含め1600件以上の取引実績がありコピー品だった場合には返金致しますので、ご安心下さいm(_ _)m



あくまで中古品の為、神経質な方はご遠慮くださいm(_ _)m126 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【良品】定価9.6万 コーチ

メンテ済み ビジネス

バッグ

本革

レザー

388