『FRED PERRY ワンポイントロゴジャージートラックジャケット ブラック/M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 24分に出品され03月17日 06時 24分に終了予定です。即決価格は9,412円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】

フレッド・ペリー

トラックジャケット



【品番】

J4620/198/01980/415



【特徴】

光沢のあるトリコット素材を使用し、

スリーブにあしらったローレルリースの

トラックテープが特徴



オーバーサイズに着用でき、

羽織れるので使い勝手が良い



【定価】

¥-



【カラー】

ブラック



【素材】

ポリエステル：54%

コットン ：46%



【サイズ】

表記サイズ：M

・身幅：54cm

・着丈：66cm

・ゆき：89cm



※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。



【コンディション】

美USEDの商品



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FRED PERRY

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AK.



【管理番号】

AK-FP-JK0001 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FRED

PERRY

ワンポイントロゴジャージートラックジャケット

ブラック/M