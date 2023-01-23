『猿の惑星 Ape crazy pig リング【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 14時 14分に出品され03月18日 14時 14分に終了予定です。即決価格は31,556円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ape crazypigのリングです。レアアーカイブになります。



号数...19から20くらい



商品の状態は全体的に錆や傷、凹みがあり、鼻の下辺りに目立つ凹みがあります。シルバーアクセサリーリペアの専門店で綺麗に修理出来るかもしれません。



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#BAPE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クレイジーピッグ

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 猿の惑星 Ape



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