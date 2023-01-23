『（美品）DANTON ベスト グレー 36【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 17時 39分に出品され04月18日 17時 39分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダントンベスト



36（レディースMサイズ相当）



肩幅→36㎝

身幅→46.5㎝

着丈→55㎝

※素人の採寸ですので多少の誤差はご了承ください。



【カラー】



グレー



発送の際は折りたたんで梱包いたしますので、たたみじわが発生する可能性があります。



美品だと思いますが中古品ですので神経質な方のご購入はお控えください。



返品、交換はお断りしています。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ （美品）DANTON

ベスト グレー 36