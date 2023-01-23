『CLESSTE MASSIVE T-SHIRT ノベルティ付き YGM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 17時 32分に出品され04月12日 17時 32分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

CLESSTE MASSIVE T-SHIRT



【サイズ・カラー】

free ブラック



身幅 : 70cm

着丈 : 73cm

肩幅 : 62cm

袖丈 : 28cm



【商品の状態】

新品未使用

あくまで人の手に渡った物となりますので神経質な方は購入をお控え下さい。





【その他】

仕事の関係で返信がすぐに出来ない場合や、発送が入金確認当日に出来ない場合がありますのでご了承ください。



クレスト

YGM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CLESSTE

MASSIVE

T-SHIRT

ノベルティ付き YGM