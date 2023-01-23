『GRANCY デニムパンツスタイル ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 48分に出品され03月06日 23時 48分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【2024AW New Release】



◆デザイン・シルエット

デニムパンツをモチーフとした二つ穴ベルトのデザインが施されたビッグショルダーバッグ。

普段のボトムスで扱うサイズ調整可能なウエストベルトを模したベルトがフロントの中央部分についておりベルトループもつけるなど細部までこだわっています。

4cm幅のベルトでしたらお好きなベルト巻いて自分仕様にカスタマイズもできます。

デニムのフロントとバックスタイルを落とし込んだため、サイドポケットとバックポケットもそのまま搭載。

他にも前後にジップファスナーで分けられたポケット、スナップ釦のマチありポケットとトータル8個の収納ポケットがあります。

小物など収納するものによって使いわけることができるのがうれしいポイント。バッグのボディ上部にはGRANCYらしい雰囲気のスタッズが施されています。

ハトメ加工された二つ穴ショルダーベルトは最大104cmまで長さを調節できます。

バッグの大きさはA4 サイズも楽々入る大容量で、内ポケットに仕切りがあることでバッグの中で荷物が迷子にならないように分けられるのもポイント。

デザイン性と実用性を見事に兼ね備えたGRANCYイチ押しのショルダーバッグが完成しました。



◆素材

素材にはコットンとポリエステル混合のヴィンテージライクなルックスが特徴のデニム生地を採用。ポリエステル糸を適量加えた事で、肉厚ながらもふくらみのある柔らかな風合いを実現しました。カラーは定番で合わせやすいブラックと、アンティークな風合いを醸し出す個性的なレッドの2色を厳選しました。



◆コーディネート

カジュアルはじめヴィンテージライクなスタイルにもお使いいただけます。デニム生地でコーディネートの外しでワンポイントのアクセントになります。GRANCYのデニムアイテムで合わせて、ALLデニムコーデもおすすめです。ほかにはないデザインで差別化をはかれるアイテムです。



《attention》

USED、ダメージ加工などを施した商品の為、1点1点個体差があり画像と異なる場合がございますので予めご了承ください。



♦サイズ

高さ：31cm

幅：40cm

マチ：14cm

ショルダーベルト：長さ88cm設定(74cm～102cmに調整可能）

ショルダーベルト幅：4cm(肩に当たる部分5cm)



個体差のある商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GRANCY

デニムパンツスタイル

ショルダーバッグ