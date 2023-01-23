『紙ジャケット仕様！THE KNACK / ゲット・ザ・ナック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 00時 17分に出品され03月21日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「ゲット・ザ・ナック」



GET THE KNACK



ザ・ナック



国内正規盤1CD。全17トラック。



紙ジャケット仕様！！



#ザ・ナック #CD・DVD



収録曲

1 レット・ミー・アウト

2 ユア・ナンバー・オア・ユア・ネイム

3 オー・タラ

4 セルフィッシュ

5 メイビー・トゥナイト

6 グッド・ガールズ・ドント

7 マイ・シャローナ

8 ハートビート

9 モンキー・アンド・ミー

10 ルシンダ

11 リトル・ガールズ・ドゥ

12 フラストレイテッド

13 ドント・ルック・バック <ボーナス・トラック>

14 リトル・ガールズ・ドゥ (デモ) <ボーナス・トラック>

15 メイビー・トゥナイト (リハーサル) <ボーナス・トラック>

16 アイ・ニュー・ザ・ブライド (リハーサル) <ボーナス・トラック>

17 マイ・シャローナ (デモ) <ボーナス・トラック> 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>洋楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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洋楽 タグ 紙ジャケット仕様！THE

KNACK

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ゲット・ザ・ナック