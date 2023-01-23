『Sus様専用MM6 バッグ maison margiela ショルダー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 00時 41分に出品され03月12日 00時 41分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MM6 バッグ maison margiela ショルダーになります。



使用回数少なめなので、きれいな状態かと思います！



サイズ（素人採寸）

H23.0㎝

W21.0㎝

D11.0㎝

持ち手31.0㎝



※素人による確認のため、傷等の見落としなどございます。予めご了承ください。



※中古品という事をご理解いただける方のみ購入の検討をお願いいたします。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Sus様専用MM6

バッグ

maison

margiela

ショルダー