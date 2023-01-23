『久留米絣 着物反物 四角 綿 藍染 ♯3816【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 02分に出品され03月23日 11時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
イーリーキシモト テキスタイル 浴衣 夏祭り 花火大会 レアな浴衣 伊勢丹購入
¥ 12800
sugar 浴衣 ★新品・未使用★
¥ 10530
桜の花模様 金通し 金彩 染め 手書き 袷 正絹 成人式 振袖・襦袢セット 着物
¥ 13040
新品 縮緬地 辻が花 なごや帯 正絹 未使用 Ｎs1215
¥ 10764
黒留袖 花柄刺繍ボレロ付きロングドレス
¥ 8580
訪問着 フルセット 着物 正絹 金彩加工 ピンク H1
¥ 10690
【着物と帯 時流】K24416◆正絹 江戸小紋◆鮫小紋 裄ロング 作家物 未使用
¥ 12805
アンティーク 丸帯 豪華 花柄 縁起柄 昭和
¥ 7799
作家物 名古屋帯 塩瀬 墨書き 花模様 九寸 正絹 着物 RO-1230
¥ 7644
水滴 水疱 小花 グラデーション 着物 081t
¥ 7254
411z9〇絞り染 中振袖 金彩 金駒刺繍 重ね衿付き 糸巻 菊〇成人式 結婚式
¥ 12400
M2947【着物と帯 京月花】■お仕立て上がり/金の地引箔西陣正絹袋帯/六通■
¥ 8268
小紋 紋意匠 横段 花葉色系 正絹 反物
¥ 16422
付け下げ 正絹 花車 梅に菊 金彩 たたき染め 紋無し 袷 着物 K-9875
¥ 10270
新品 未使用 着物 反物 5枚セット バラ売り可 絹 着尺
¥ 9750
BY★2052★ 振袖 ワインレッド色 辻が花 襦袢 絞り染め 着物セット
¥ 34281
新品 未使用 名古屋帯 青緑色 花柄
¥ 10400
大島紬 ベスト&スカート 着物リメイク 茶緑系 L
¥ 9906
落札価格9360円
565 入札履歴
終了
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