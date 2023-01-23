『久留米絣 着物反物 四角 綿 藍染 ♯3816【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 02分に出品され03月23日 11時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用 保管品



可愛い四角模様です♡

広げてみましたが綺麗でした





◇素材＆サイズ◇

素材 綿

サイズ：約34×1149cm



※反物は未使用品ですが、全部を開いてみておりません。

内側に写真や商品説明にないシミやアクがあるかもしれませんこと、

ご理解の上でのご購入お願いいたします。



♡他にも久留米絣出品しております。検索用に♡

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#モダン着物久留米絣 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ 久留米絣 着物反物 四角 綿 藍染 ♯3816