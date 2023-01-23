『STUSSY Champion パーカー ボックスロゴ ビックロゴ リバースウィ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 44分に出品され03月16日 18時 44分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ステューシーとチャンピオンのコラボパーカー

ショーンフォントロゴ、リバースウィーブ

の両ブランドの王道を掛け合わせ！

フード金属ハトメ穴の若干色移りあり。



☑︎ブランド・メーカー : STUSSY × Champio



☑︎サイズ 表記 : MEDIUM

実寸

着丈 63cm

肩幅 50cm

身幅 55cm

袖丈 61.5cm

袖口幅 9cm



☑︎素材 : コットン 90%

ポリエステル10%



☑︎製造国 : made in China



☑︎カラー : グレー



☑︎年代 : -



☑︎コンディション:

こちらの商品は 【B】ランクです



【B】若干の使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない



多数出品していますので

宜しければご覧になって下さい↓↓↓

#リオコレ



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ステューシー コラボ名···チャンピオン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STUSSY

Champion

パーカー ボックスロゴ

ビックロゴ

リバースウィ