『毛皮【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 20時 01分に出品され04月27日 20時 01分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数時間着用してます。

クリーニング済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

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