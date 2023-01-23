『残り1点■ GANNI ロゴワッペン ビーニー ニット帽 ■【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 06分に出品され03月13日 11時 06分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ GANNI Logo Beanie ■

ガニー ロゴワッペン ビーニー ニット帽



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ウールリブニットビーニーは、折り返した袖口にGANNIのロゴワッペンが縫い付けられています。



・袖口は折り返し仕様

・縫い付けGANNIロゴパッチ

・GANNIロゴ

・軽量でソフトなリブニット



《 状態 》

新品未使用



《 素材 》

ウール45％、リサイクル・ウール35％、リサイクル・ポリアミド20％



《 付属品 》

タグ



《 品番 》

A4429 099 / ブラック



《 サイズ 》

ワンサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ガニー

カテゴリ ファッション

レディース

帽子 タグ 残り1点■

GANNI

ロゴワッペン

ビーニー

ニット帽

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