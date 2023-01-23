『ほぼ新品 3XL ファイヤーバード アディダス adidas グリーン ゆるだぼ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 06時 03分に出品され04月23日 06時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZOZOTOWNでカラーを間違えて購入してしまい、タグも切ってしまったため出品します。 試着1回だけしました。 新品といっても過言では無いです。

3XLサイズなので、女性ならダボッと、男性でもゆとりをもってきることができます。購入者（180cm

60kg）でもゆったりきることができました。



身幅：67/肩幅：58.5/着丈：73/そで丈：63.5/重量（9）：550 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ほぼ新品

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