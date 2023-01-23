『AirPods Pro (第 2 世代) Lightningモデル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 16時 21分に出品され04月07日 16時 21分に終了予定です。即決価格は10,150円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数:ほとんど新品です

装着方式：左右分離型、完全独立型

充電端子：Lightningモデル



モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代)



ケース/種類···USB Type-C 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル