『etavirp. ジップフーディー Mサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 04時 08分に出品され03月05日 04時 08分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 etavirp. ジップフーディーです。



気に入って購入しましたが、(出品者166cm56kg)Mですがゆったり過ぎ、サイズ感が想定と異なり、手持ちの洋服との兼ね合いから使用機会が薄そうなので出品しました。使っていただける方、欲しい方に渡って頂けたらと思います。



GILDANボディのスウェットなので厚みの無い、羽織モノとしてベストなフーディーです。

薄いスウェットなので冬場もアウターの下に着込みやすいと思います。

購入機会が中々無いモノなので希少性もあり、他者と被り難い事も良いのではないでしょうか。



size: M

color: GILDAN Ash(白に近いグレーです)

着用回数: 数回



着用回数少ない美品ですが、古着に御理解ある方のみ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ etavirp.

ジップフーディー

Mサイズ