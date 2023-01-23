『新品未開封 Galaxy S22 ultra simフリー 北米ver.【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 07時 29分に出品され03月13日 07時 29分に終了予定です。即決価格は36,800円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 画像の通りです。



北米ver.のためシャッター音がなりません。静かに写真を撮ることができるため意外と便利です。性能もよく原神等のゲームもサクサク動きます。カメラも綺麗です。

もちろん日本語で使えます。

simカードとesimの計2つの回線が使えます。当方は同じ機種で楽天モバイルとpovoを使用しています。以前はLINEMOも使用していました。



出品の際に256GBしか選べなかったのですが、こちら128GBとなっています。ご注意ください。



お値下げ若干可能です。早い者勝ちのため、交渉中でも先に購入いただいた方を優先いたします。



よろしくお願いしますm(_ _)m



購入したキャリア...SIMフリー



付属品...箱



付属品...充電ケーブル, 箱



付属品...充電ケーブル, 箱, 説明書 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用