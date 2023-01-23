『新品SSD⭐️爆速ノートパソコン windows11 カメラ 薄型 ワードエクセル【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 16時 35分に出品され03月20日 16時 35分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パソコン初心者さんにおすすめ！



薄型でお洒落！ハイスペックの

ノートパソコンです♪





大容量の新品爆速SSD搭載✨

パソコンの起動や読み込みが高速！



使用中に動作が遅くてイライラすることなく

ストレスフリーで使用することができます！





中古だけど快適に動く安いパソコンが欲しい

そんなあなたにイチ押しです。





⭕️面倒な初期設定は不要！

ご自宅に届いたらすぐに使用できます



パソコンの設定が苦手なあなたでも

やることは電源をつけるだけ♪





＜こんな人におすすめ＞



✅初期設定はしたくない

✅インターネットがしたい

✅資料やレポートが作りたい

✅ユーチューブなどの動画が見たい

✅テレワークに使いたい

✅DVDが見たい





人気のアプリを多数インストール済み



・GoogleChrome

・文書作成ソフト

・iTunes

・Line

・ZOOM

・動画再生ソフト

・セキュリティ対策ソフト





⭕️新品SSD搭載



耐久性に優れているSSDはHDDと比べて

アクセス速度が圧倒的に速いのが特徴！



起動や読み込み、シャットダウンも早く

快適にご利用いただくことができます



さらに壊れにくく音も静かで安心して使用可能





⭕️メモリ8GB



多くのソフトを同時に使用してもサクサク！

長時間使用しても快適にパソコンが使えます♪





全ての動作が快適にできる

ハイスペックノートパソコン✨





✅電源ONですぐ使える



✅インターネット検索もすぐできる



✅カメラ付きだからオンライン授業や

会議などのテレワークにも



✅仕事の資料作成や学校のレポートに



✅Microsoft365で

ワード・エクセル・パワポもOK。



✅思い出の写真や動画などデータもしっかり保存！



✅マイクロソフト公式のウィルスソフトも搭載！





NEC LAVIE

windows11

CPU：celeron

SSD256GB⭕️新品爆速

メモリ8GB⭕️安心の快適さ

DVDスーパーマルチ

15.6型

無線LANあり

カメラ付き

付属品ACアダプター



1台限りとなりますため

即購入可能の早い者勝ちです‼️





✨全国送料無料！当日または翌日に発送します。



中古パソコンとしては比較的綺麗な状態ですが

中古であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。Yo 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイナブック