『新品SSD⭐️爆速ノートパソコン windows11 カメラ 薄型 ワードエクセル【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 16時 35分に出品され03月20日 16時 35分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ダイナブック
富士通 LIFEBOOK U939X/A 【訳あり】
¥ 13000
✨めちゃかわピンク✨薄型✨コンパクトサイズ✨カメラ✨すぐに使えるノートパソコン
¥ 10450
貴重NEC LaVie ホワイト ノートパソコン Yamahaサウンド搭載 中古
¥ 10556
ThinkPad X395 Ryzen 5 Pro 8GB 256GB SSD
¥ 14350
ダイナブックSSD256/8GB/windows11/R73/東芝ノートパソコン
¥ 11635
HP Spectre ノートPC＆マウス
¥ 27400
超美品・最高機・ブラック Surface Pro7 16G/512G Offce
¥ 39900
T107 Lenovoノートパソコンi5 SSD Windows11オフィス付き
¥ 10608
希少！Win11高性能8世代Corei7/メ16G/SSD/BD/無線/カメラ
¥ 25449
【美品】初心者さんにオススメノートパソコン✨カメラ付✨爽やか白色✨NEC
¥ 10140
☆美品☆ Panasonic TOUGHBOOK CF-20
¥ 20000
初心者でも すぐに使える 東芝 ノートパソコン Windows11 オフィス付き
¥ 12870
HP 250 G7 8世代 i5 8265U 512G/SSD 16G
¥ 13000
Lenovo Thinkpad E590 高性能 Corei5-8265U
¥ 12870
美品/レッツノート/バッテリ良好/メモリ8GB/ SSD256GB/カメラ付き
¥ 10200
Panasonic Lets note SV8 CF-SV8
¥ 11750
Dell Windows11 第８世代 16GB SSD オフィス付き 22
¥ 18258
Window11 Office ノートPC 富士通 U938/S タッチ液晶良品
¥ 12675
落札価格10500円
41 入札履歴
終了
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