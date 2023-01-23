『【ぽんぬ様専用】WOOLRICH ウールリッチ ARCTIC PARKA【お歳暮】』はヤフオクでから05月12日 18時 41分に出品され05月12日 18時 41分に終了予定です。即決価格は18,870円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前に購入

合計10回程度の着用ですので比較的綺麗かとおもいます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウールリッチ

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ぽんぬ様専用】WOOLRICH

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