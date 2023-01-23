『良品 SEIKO デジタル シルバー スクエア メンズ腕時計 1185【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 12時 13分に出品され04月10日 12時 13分に終了予定です。即決価格は9,263円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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また、新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです(*´-`)



○商品説明○

セイコーの腕時計になります！

とても可愛いデザインになります(*´-`)

ケースやベルトに擦れなど多少の使用感はありますがまだまだ使って頂けます。





盤カラー…デジタル

ウォッチベルト…シルバー

ウォッチサイズ…33ミリ

腕周り…18センチ



☆稼働品



付属品…なし



(ウォッチサイズはリューズを含まないサイズです)

☆革ベルトは穴を開ければほとんどの方がご使用頂けます。

腕周り調節は時計屋さんなどで安くしてもらえます。



【状態ランク】

状態ランク…AB



S…新品、未使用or未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

AB…目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA…やや傷や汚れあり

B…やや傷や汚れあり

BC…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い



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※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 良品

SEIKO

デジタル

シルバー

スクエア

メンズ腕時計

1185