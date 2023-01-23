『Apple AirPods Max シルバー クリアケース付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 12時 22分に出品され03月10日 12時 22分に終了予定です。即決価格は21,450円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 11月から一人暮らしのため断捨離。

5回ほどしかつける機会がなく出品。

アップル公式オンラインストアで購入しました。



本体に加え保護用のクリアケースもお付けいたします。



【高音質】

AppleのAirPods Maxは、優れた音質を提供するオーバーイヤーヘッドフォンです。高品質なサウンド体験を求める音楽愛好家に最適です。



【快適な装着感】

柔らかいイヤークッションと軽量デザインにより、長時間の使用でも快適です。音楽や映画を楽しむ際に、ストレスを感じることはありません。



【便利な付属品】

充電ケーブルと取扱説明書が付属しており、すぐに使用を開始できます。専用ケースも付いているため、持ち運びにも便利です。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods Max

- 色: シルバー

- 付属品: 充電ケーブル、取扱説明書

- ケース: 専用ケース付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし