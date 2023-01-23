『モンクレール ダウン 赤 メンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 19時 06分に出品され03月25日 19時 06分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 貰いものですが、使わないため出品させて頂きます。



サイズ表記...2(Mサイズ)



着丈 61cm

肩幅 48cm

袖丈 60~61cm

身幅 57cm



ファスナーの飾り部分と引き締める用のゴム紐(１箇所だけ)は傷や破損がありますが、それ以外は綺麗な状態です。

フード付きの商品かと思われますが、貰った際にフードは付いてきてないため、フードはありません。



即購入○ 値段下げ○(希望価格の提示お願いします)



質問等はコメントにてお願いいたします。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール

ダウン

赤

メンズ