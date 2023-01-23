『【レア品】NANGA×STANLEY 30th ANNIVERSARY【限定】【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 15時 10分に出品され04月15日 15時 10分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 撮影の為に開封致しましたが商品は新品未使用品になります。

限定商品の為、中々入手出来ない状態ですのでお早めにご購入下さい。



【高品質な素材】

このSTANLEYのBEER PINTは、耐久性に優れたステンレススチールで作られており、長期間使用できます。



【優れたデザイン】

ダブルウォール構造により、飲み物の温度を長時間保持し、外側が熱くなりません。



【特別な記念品】

NANGAの30周年を記念した特別なデザインが施されており、アウトドア愛好者にとって魅力的なアイテムです。



- ブランド: STANLEY

- 商品名: BEER PINT

- 容量: 16 oz / 473 ml

- 素材: ステンレススチール

- 特徴: ダブルウォール

- 色: メイプル

- 内側のデザイン: シンプルな内側

- 特別なメッセージ: NANGA 30th ANNIVERSARY

BELIEVE IN YOUR ADVENTURES



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>バーベキュー・調理用品 商品の状態: 新品、未使用

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バーベキュー・調理用品 タグ 【レア品】NANGA×STANLEY

30th

ANNIVERSARY【限定】