『Supreme / The North Face マウンテンジャケット ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 22時 01分に出品され04月02日 22時 01分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme/The North Face Bleached Denim Print Mountain Jacket



Supreme 2021 Fall/Winter



恒例となったシーズン2度のノースフェイスとのコラボレーション

第2弾ではブリーチ加工を施したデニムをイメージしたテキスタイルを使用したアイテムがリリース



ヌプシと並び人気のマウンテンジャケット

素材にはノースフェイスが誇るDryVent（ドライベント）を採用しています

フロント左肩、バック右肩にノースフェイスのロゴ刺繍、右袖にはこのコレクションの象徴とも言える両ブランドのロゴラベルが付きます

フードは折り畳んで襟部分に収納可能です



フロントはスナッププラケットの付いたフルジップとなります

フロントにはジップアルファポケットが胸部分に付きます

袖口はベルクロストラップ仕様となっており、袖口上部にはDリングタブも付いています

フード、裾にはドローコードが付きます

左裾にはピスネームもしっかり付いています



Shell 100% Nylon

Lining Lower Body/Sleeve/Hood 100% Nylon

Lining Upper Body 100%Polyester



S = 68/60/63/52

M = 72/63/64/53

L = 76/66/65/54

XL = 78/69/66/55

着丈/身幅/袖丈/肩幅 (cm) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

/

The

North

Face

マウンテンジャケット ブラック