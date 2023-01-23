『《AKM》新品 高機能上質素材 スタンドネック フーディダウンジャケット S【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 16時 49分に出品され04月11日 16時 49分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《AKM Contemporary エイケイエム 》新品 定価68,200円【防水・透湿機能中透明フィルム加工】 スタンドネック ダウンジャケット S A7958



商品内容

〇ブランド AKM Contemporary エイケイエム



〇商品名 ダウンジャケット



〇サイズ Sサイズ 平置き 着丈62cm 身幅50cm 肩幅44cm 袖丈65cm ※多少の誤差はご了承下さい。



〇色 ネイビー系 ※画像にて確認下さい



〇素材 《表地》ナイロン100%《中綿》ダウン80% フェザー20%《裏地》ポリエステル100%





〇定価 68,200円(税込)



〇状態 新品未使用(タグ付)



〇コメント



リブのスタンドネック付インナーがレイヤードされた、フード付きダウンジャケット。



落ち着きのあるマットな質感のナイロン生地ボディは、Tシャツ＆デニムのカジュアルスタイルからジャケットのアウターまで、スタイルを問わずコーディネートに取り入れられる頼もしい着回し力を備えています。

シルエットはダウン特有の着膨れ感や重さを排除したやや細身めな仕上がりですが、ストレッチ性に優れた生地を使用することで運動性＆着心地の良さがしっかりと確保されています◎



随所に使用されているAKMならではの拘りや上質素材が、シンプルながらもどこか遊び心と高級感を湛えた、渾身の逸品です。



＜防水・透湿機能中透明フィルム加工＞

湿気や水分を含むと乾燥時の約40%程度まで保温性能が低下してしまうダウン。

そんな水分に弱いダウンを守るため、表地の下に機能性フィルムを仕込みました。

防水・透湿機能を持ったフィルムが衣服内のムレを軽減し、急な雨にも安心な設計です。



こちらの商品は正規店の新品です。



#その他シャツ、アウターなど出品中

よろしければご覧下さい。



注意事項

★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: エイケイエムコンテンポラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 《AKM》新品

高機能上質素材

スタンドネック

フーディダウンジャケット

S