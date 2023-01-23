『ブロンズ シャンデリア 4灯 フロストガラス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 50分に出品され03月15日 05時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【デザイン】

このシャンデリアは、クラシックなブロンズ仕上げとフロストガラスのシェードが特徴です。エレガントなデザインが、どんなインテリアにも調和します。



【素材】

金属とガラスを使用しており、耐久性が高く、長持ちします。特にフロストガラスは光を柔らかく拡散し、温かみのある雰囲気を演出します。



【機能性】

4つのランプを使用できるため、広い空間を明るく照らすことができます。リビングルームやダイニングルームに最適です。



- タイプ: シャンデリア

- 素材: 金属、ガラス

- 色: ブロンズ、透明

- ランプ数: 4

- デザイン: フロストガラスシェード

倉庫に置いていたので汚れていますが発送時には、掃除してから発送致します

ご購入程よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>シーリングライト・天井照明 商品の状態: 未使用に近い