『ブラウン レザー ショルダーバッグ スカーフ付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 11時 03分に出品され04月26日 11時 03分に終了予定です。即決価格は20,298円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感のあるデザイン】

このショルダーバッグは、ブラウンのレザー素材を使用しており、上品で高級感があります。スカーフで装飾されたハンドルが特徴的で、スタイリッシュな印象を与えます。



【機能性と収納力】

外ポケットが付いているため、必要なアイテムをすぐに取り出すことができます。ショルダーバッグとしても使用でき、使い勝手が良いです。



【エレガントなアクセント】

ゴールドの金具が全体のデザインに華やかさを加え、どんなコーディネートにもマッチします。



- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- 装飾: スカーフ付き

- ポケット: 外ポケットあり

- ハンドル: スカーフで装飾されたハンドル

- 金具: ゴールド金具



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ブラウン

レザー

ショルダーバッグ

スカーフ付き