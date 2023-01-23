『diptyqueオルフェオン75ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 10分に出品され03月29日 02時 10分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シーズン問わずどんな方にでもハマって頂ける中性的で万人受け間違いない香りです。かなり今人気な香りかと思います。石鹸の様な香りですのでそう言ったお香りお探しの方にぴったりです。



今年の8月ごろ新宿の伊勢丹で購入したお品物で香りには特に劣化などはみられずまだまだお使い頂けます。並行輸入品はございませんのでご安心ください。

定価¥2,8270

残量は写真の通りです4割くらい残っておりますご確認くださいませ。



衛生品あくまでも中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願い致します。また多少のお値下げでしたら前向きに検討させて頂きますので気軽にコメントお待ちしております。







人気シリーズ···オードパルファン



種類···オルフェオン



種類···オードパルファム



総容量···75ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディプティック