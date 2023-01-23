『ポロラルフローレン スイング トップ イエロー ジャケット 2XL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 57分に出品され03月09日 19時 57分に終了予定です。即決価格は9,110円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#SELECT_古着





•写真は実物、スマホで撮影しております



フォロー割➻

3999〜4999円で 300円引き

5000〜7999円で 500円引き

8000〜9999円で 800円引き

10000円以上で 1000円引き

※価格は御相談ください。





•こちらは、厳選しました一点物になります✩.*˚

3日以内に発送致します(送料無料)









☆サイズ

2XL



(商品によっては実寸サイズを基に表記サイズとは違うサイズを記載させて頂いております。)

古着ですので、下記の実寸を参考にして下さいませ。





着丈 70 (襟下から、下先まで)

身幅 69

肩幅 61

袖 65





☆コンディション

腕に薄いシミがあります。

まだまだ活用いただける商品になっております。





☆カラー

写真1を参考にしてください。





☆素材

ポリエステル100%







商品番号 2963









管理番号 319.







#SELECT_古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロラルフローレン スイング トップ イエロー ジャケット 2XL